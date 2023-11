Carpi - Aglianese 1 - 0 | Concretezza e solidità, ai biancorossi basta un rigore

Il Carpi piega 1-0 l'Aglianese grazie ad un rigore di Saporetti, torna a sorridere al Cabassi fin qui non prodigo di soddisfazioni (8 punti su 18 fino ad ieri), e resta agganciato al treno delle primissime, che hanno vinto tutte, a cominciare dal sorprendente Ravenna, sei punti più su, che ha rifilato un poker al malcapitato Mezzolara.

Soddisfatto mister Serpini a fine gara del risultato, della tenuta difensiva dei suoi, grazie anche a due interventi super del giovane portiere Rinaldini. I neroverdi toscani, dal canto loro, gettano la spugna in chiave promozione. Parole dure e decise del loro dg a fine gara. Game over e ambizioni nel cassetto. Baiano a rischio? Questioni che interessano poco il Carpi che si tiene stretti i tre punti e guarda già alla trasferta in casa del Progresso nella speranza di accorciare sulle battistrada ed intervenire sul mercato (voci insistenti vogliono il ds Motta alla ricerca di un goleador di categoria superiore).

La partita è stata combattuta a buon ritmo per tutti i 90', pur non passando alla storia per brillantezza del gioco ed episodi clamorosi. Quello che ha fatto la differenza è un mani netto ancorché ingenuo (nessuno ha protestato) di Marino su pallone calciato in mezzo da Mandelli. Dagli undici metri Saporetti non si è fatto sfuggire l'occasione per tornare al gol.

Eppure erano stati proprio i toscani al 15' a sfiorare lo 0-1, con un destro a giro di Lika sul quale è portentoso Rinaldini. Risponde Sall al 17' che pesca sul secondo palo Saporetti, al quale non riesce la deviazione di testa in tuffo. Ancora sugli scudi Rinaldini, al 23’, con un intervento molto difficile su colpo di testa ravvicinato di Iacoponi. Carpi in vantaggio al 32’, braccio largo di Marino su traversone di Mandelli. Rigore, dal dischetto Saporetti fa centro.

Nella ripresa Aglianese vicina al pari al 10' con Gabbianelli, ben imbeccato da Bocalon, dopo un'articolata manovra offensiva. Il risultato non cambia fino alla fine, nonostante alcune occasioni clamorose. Una è per Verza in mezzo all' area il quale non tira e serve Sall che si fa anticipare poi lo stesso attaccante di testa sul primo palo sfiora il 2-0 su angolo ben calibrato di D'Orsi. In pieno recupero altro miracolo di Rinaldini su sinistro al veleno di Gabbianelli. E dopo 8 mesi il Carpi torna a mantenere la porta inviolata per due domeniche di seguito. Arriveranno anche tempi migliori in fatto di gol e spettacolo, ma intanto questo 1-0 regala un pizzico di serenità in più. Quale migliore medicina esiste nel calcio dei risultati?