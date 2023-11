Serie A femminile, Sassuolo - Roma 0 - 2 | Un gol per tempo e le giallorosse schiacciano le neroverdi

Sconfitta interna per il Sassuolo contro la Roma che conquista invece l’ottava vittoria consecutiva al ‘Ricci’. Un gol per tempo e gestione della gara per le giallorosse che senza troppe difficoltà battono le neroverdi. Durand viene chiamata in causa per la prima volta all’ottavo da Haavi ma si fa trovare pronta.

Il vantaggio delle ospiti arriva al 16’ quando Baroli serve Giugliano che la mette in rete. Il raddoppio arriva poi nella ripresa al 53’ con Kumagai che approfitta di una disattenzione difensiva neroverde in area. La Roma poi sfiora anche la terza rete con Serturini, ma il match termina poi 0-2.