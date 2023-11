Terre di Castelli - Montecchio 1 - 0 | I nerooro si avvicinano alla vetta

Continua a vincere Terre di Castelli 1907 anche se con un po’ di sofferenza. Parte bene la squadra di mister Domizzi che controlla il possesso della palla e sembra avere le posizioni giuste in campo per fare propria la partita. Al 6’ Carta riprende una respinta della difesa ospite e calcia ottimamente di prima intenzione, la palla destinata in porta viene intercettata da un difensore che nega la gioia del gol al mediano delle Terre.

Al 20’ gol annullato a Stanco che corregge in rete un precedente colpo di testa di Hajbi. Vantaggio meritato al 24’ per la squadra di casa che riparte con Pampaloni bravissimo ad intercettare un pallone in uscita dal disimpegno del Montecchio, ad incunearsi sulla destra dell’area di rigore ed a servire un ottimo pallone per l’accorrente Esposito Luca che insacca imparabilmente.

Una volta pervenuto il vantaggio la squadra di casa rallenta forse un po’ troppo o ritmi e consente al Montecchio di prendere campo e fiducia. Al 28’ primo squillo dell’indice di Ferretti con Bevilacqua che all’interno dell’area si libera al tiro trovando l’ottimo Venturelli alla parata. La partita si infittisce di contrasti ed errori da entrambe le parti ed in questo modo si arriva all’intervallo.

Secondo tempo che si apre con una buona occasione per Pampaloni che al 47’ ‘cicca’ una conclusione al volo di un pallone molto invitante. Al 51’ Hoxha si incunea a destra e conclude in diagonale ma Voltolini respinge da ottimo portiere qual’e’. Il Montecchio non subendo il raddoppio prende fiducia e cerca gradualmente di spingersi in avanti interpretando con coraggio la partita ed affacciandosi con Bedotti al 56’ al tiro.

Al 57’ ottima occasione per Stanco che calcia a colpo sicuro ma si vede intercettare la conclusione da Oliomarini che mette in angolo. Al 62’ bel gesto tecnico di Bevilacqua che in rovesciata impegna Venturelli. Occasione del pareggio che arriva sui piedi di Bedotti al 65’ ma il tiro di destro esce di un soffio. Dopo le 5 sostituzioni per parte in cui il gioco viene spesso interrotto l’ultima fase vede il Montecchio rischiare il tutto per tutto alla ricerca del pareggio ma anche, come spesso succede, prestare il fianco al contropiede avversario.

Ed infatti all’88’ Scarlata si presenta in area saltando un paio di avversari e conclude facendosi parare il tiro anziché servire il liberissimo Uhunamure. Al 91’ lo stesso James Uhunamure viene servito a conclusione di un’azione in contropiede micidiale della squadra di casa ma viene ipnotizzato da Voltolini che respinge ma lascia la palla in area per l’accorrente Bruno che con tutto lo specchio della porta a disposizione si fa intercettare il tiro da un difensore.

Al 94’ ennesimo contropiede del Terre con la sfera che arriva a Scarlata, lesto a liberarsi di un avversario ed a saltare il portiere avversario che lo stende platealmente. Il direttore di gara lascia correre tra le proteste generali e fischia la fine delle ostilità dopo 6 minuti di recupero.