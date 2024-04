Carpi - Progresso 1-0 | Tre punti sudati, Arrondini firma una vittoria pesante

Un altro mattoncino verso il traguardo finale, che è tutt'altro che vicino, ma oggi è comunque più abbordabile. Il Carpi piega un mai domo Progresso (1-0) con un gol poco dopo il quarto d'ora della ripresa con Arrondini, subentrato a Sall e che non segnava da ottobre.

Serpini mantiene così due punti di vantaggio sul Ravenna (3-0 al Forlì) ma non si meraviglia delle difficoltà per portare a casa un successo prezioso: "Temevo molto questa gara e faccio i complimenti agli avversari per averci tenuto testa. Sono in salute e lo hanno dimostrato. Noi nel primo tempo siamo mancati in lucidità, solo nella ripresa, dopo esserci scrollati di dosso la paura, ci siamo espressi come sappiamo. Arrondini? Sapevo che avrebbe potuto darci una grande mano e che è in gran salute, nella prima parte però mi serviva di più un certo tipo di lavoro che Sall ha svolto egregiamente".

Proprio così. Il Carpi coglie la decima vittoria nelle ultime dodici partite, la sesta di fila (come 4 anni fa in serie C con Riolfo in panchina), ma deve sudare le proverbiali sette camicie per piegare un Progresso determinato ed organizzato, dotato pure di discreta qualità per mettere in apprensione in ripartenza la più quotata squadra di casa.

Nel primo tempo subito brivido biancorosso, con un intervento imperfetto al 4' di Lorenzi su sventagliata di Pinelli. Linee strette, raddoppi continui che impediscono alla capolista di trovare soluzioni offensive degne di tal nome. Eppure al 37' un colpo di testa di Sall picchia sotto la traversa e poi la schiena di Cheli, ma la palla non fa il giro giusto e non supera la linea. Prima del duplice fischio del 45' è Saporetti ad avere la palla giusta sul sinistro ma non da alla sfera la giusta forza, tiro centrale intercettato senza problemi.

Altro ritmo nella ripresa. Il Carpi produce subito qualche azione interessante. Su angolo di Forapani è Rossi a fallire il bersaglio. Risposta Progresso con Ballanti che penetra in area da destra, rientra sul piede mancino ma anche lui non angola a sufficienza la conclusione, parata da Lorenzi a terra. Dopo tre chance in due minuti, ed un rigore reclamato (mani di Mele apparso evidente ai più), arriva il gol al 16', bravo Arrondini ad intervenire "a rimorchio" su azione avviata da Forapani e rifinita da Saporetti. Sarà il gol decisivo. Ma ci sarà ancora da soffrire, per mezz'ora abbondante, fino al 52'. Matta in tuffo di testa al 22' manca il gol del pari. Il Progresso tiene lì il Carpi fino alla fine ma manca il guizzo ai bolognesi per arrivare al clamoroso (in sede di pronostico) pareggio. Domenica i rossoblù di Vullo sfideranno il Ravenna, mentre il Carpi viaggerà per sfidare l'ostica Sammaurese al "Macrelli".

Tutto aperto, ma poi fra sette giorni bisognerà pure attendere gli sviluppi del caso Pistoiese. In caso di seconda rinuncia dei toscani, ci sarebbe l'esclusione dal torneo con conseguente annullamento di tutte le partite giocate. Così al Carpi sarebbero tolti 4 punti, ma al Ravenna ben 6. Ed due punti del genere farebbero tutta le differenza del mondo.