Castellarano- Castelvetro 5 - 1 | Modenesi fuori dalla Coppa

Finisce con una brutta batosta l’avventura del Castelvetro nella Coppa Italia ‘Minetti’. I modenesi hanno schierato una squadra giovane in casa del Castellarano e alla fine del primo tempo si sono trovati già sotto di cinque gol. La prima rete per i padroni di casa è arrivata dopo appena trentacinque secondi quando Predelli dal limite trova l’angolo basso su assist di Galli. Il raddoppio arriva all’11’ quando Cacchioli si scontra con Predelli ed è calcio di rigore: sul dischetto va Corbelli che non sbaglia. Il Castellarano continua a spingere e gli ospiti provano a reagire impegnando Leonardi che può parare però facilmente. Il gol che chiude i giochi arriva al 38’ con Predelli che arriva a tu per tu con Cacchioli e non sbaglia, poi un minuto più tardi Corbelli cala il poker dal limite. L’ultima rete per i padroni di casa arriva al terzo minuto di recupero del primo tempo quando Bettelli riceve da Predelli e deve solo spingere il pallone in rete. A niente serve la prodezza di bomber Scarlata che al 52’ da fuori area calcia nel sette e segna il gol della bandiera. Si alternano poi le occasioni fino al 90’, ma il risultato non cambia e condanna i modenesi di mister Cattani.