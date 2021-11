Tiro al volo, bronzo per Greta Luppi al Criterium Universitario CUSI

Si è svolto ieri il Criterium Universitario CUSI di Trap maschile e Skeet maschile e femminile presso il campo di tiro a volo di Vetralla. Organizzato dal CUS Viterbo con il patrocinio del CUSI – Centro Universitario Sportivo Italiano ed in collaborazione con la FITAV – Federazione Italiana Tiro a Volo, la gara era articolata sulla distanza di 75 piattelli con finale a 25 piattelli, portando il punteggio di qualificazione. I primi tre posti venivano conquistati dopo uno spareggio all’americana.

In pedana vi erano tiratori-studenti da 13 Centri Sportivi Universitari di tutta Italia: Ancona, Brescia, Camerino, Cassino, Cosenza, Milano, Mo.Re, Napoli, Padova, Pisa, Roma, Sassari e Venezia. A difendere i colori di Modena e Reggio Emilia c’era Greta Luppi che grazie ai punteggi di 21 su 23 e 20 su 25 in qualificazione ha centrato l’accesso alle finali del Criterium.

Le finali del Criterium come spesso accade in questo sport sono state veramente emozionanti ed ogni tiro era decisivo e vissuto con il fiato sospeso. Greta ha stupito tutti per la naturalezza con cui ha tirato ed al termine della gara ha conquistato un meritatissimo terzo posto con 64/75 e 29/40, che vale la medaglia di bronzo ed il gradino del podio per il Cus Mo.Re.

La gara è stata vinta dalla tiratrice modenese Giulia Grassia, in gara per il Cus Napoli, grazie al punteggio di 72/75 nelle qualificazioni e 42/50 +4 nella finale. Al secondo posto la salernitana di Cava de’ Tirreni Erica Sessa, anche lei in gara per il Cus Napoli, che dopo il 65/75 in qualificazione ha eguagliato il punteggio della Grassia cedendo poi nello spareggio con +3. Nelle altre specialità oro per Girolimetti nel Trap e per Del Prete e Menghi nello Skeet. Nella gara a squadre affermazione del CUS Napoli in entrambe le specialità.

Si chiude così un’altra manifestazione di primissimo livello che ha permesso agli studenti di tornare a confrontarsi a livello nazionale in un appuntamento che da anni è ottima vetrina per dimostrare le proprie abilità tecniche e ambire ad una convocazione ai prossimi incontri internazionali.