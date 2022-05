Castelnuovo - Quarantolese 2 - 1 | I blues tornano alla vittoria

Torna alla vittoria il Castelnuovo che si riporta fuori dalla zona play out vincendo in casa contro la quarta in classifica, la Quarantolese, ora scesa al sesto posto e uscita momentaneamente dalla zona play off. I blues avevano grande fame di punti dopo tante partite sfortunate e dopo un avvio shock con i mirandolesi in vantaggio al primo minuto con Gozzi, sono riusciti a reagire pareggiando i conti al 15’ con Paduano.

Poco prima di entrare negli spogliatoi per l’intervallo poi, i padroni di casa sono riusciti a raddoppiare con Carbone tagliando le gambe agli ospiti. Nella ripresa i blues sono riusciti a controllare per portare a casa tre punti fondamentali che mancavano da troppo tempo.