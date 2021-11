Centese - Virtus Camposanto 0 - 0 | Reti inviolate nell'anticipo del sabato sera

Girone C

E’ terminata a reti inviolate il match tra Centese e Virtus Camposanto giocato ieri sera nell’anticipo delle 20,30 del Girone C di Promozione. Un punto a testa per le due squadre che si sono annullate nell’arco dei novanta minuti. I ferraresi sono rimasti nelle zone bassissima della classifica, mentre i modenesi sono rimasti a metà della classifica in attese delle partite di questo pomeriggio.