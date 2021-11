Eccellenza, Girone A: sfide da non perdere per Cittadella e Modenese

Nonostante la partita giocata mercoledì in Coppa Italia (e vinta per 2-0 con conseguente passaggio alle semifinali), il Salsomaggiore giocherà l’anticipo della dodicesima giornata sabato alle 15 contro l’Arcetana: entrambe le squadre sono appena sopra alla zona play out, arrivando da due cammini molto diversi; i parmensi sono scivolati dopo un avvio scoppiettante, mentre i reggiani stanno risalendo dopo un inizio poco brillante.

Domenica alle 14,30 sfida interessante per Modenese e Piccardo Traversetolo che sono separate solo da due punti all’inseguimento del Rolo (secondo avanti di un solo punto rispetto alla Piccardo) che giocherà il derby contro il Campagnola. La capolista Cittadella andrà in casa del Nibbiano&Valtidone che si è rialzato ed è ora al quinto posto in classifica dopo la vittoria sul Colorno. I gialloverdi di Parma, a metà classifica, andranno in casa del Felino che cerca invece punti pesanti per la salvezza dopo la sconfitta di domenica scorsa nello scontro diretto contro la SanMichelese che avrà da affrontare il difficile derby contro il Real Formigine.

Scontro salvezza infine tra Bibbiano San Polo, ancora fermo a un punto, e Agazzanese, penultima a otto punti. A riposare questa settimana sarà la Fidentina che rischia il sorpasso delle squadre di metà classifica e potrebbe trovarsi dal limite dei play off al margine dei pali out senza nemmeno giocare.