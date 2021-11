Eccellenza, Girone B: domenica derby tra Virtus Castelfranco e Castelvetro

Ancora un derby nel Girone B di Eccellenza per le modenesi: domenica alle 14,30 la Virtus Castelfranco ospiterà il Castelvetro, entrambe uscite vincenti dall’ultimo turno in campionato rispettivamente contro Copparese e Vadese Sole Luna, ed entrambe uscite sconfitte dagli ottavi di finale di Coppa Italia nei giorni scorsi.

Fresco il 5-1 subito dai ragazzi di Cattani in casa del Castellarano due giorni fa, mentre i biancogialli hanno salutato la competizione mercoledì scorso, eliminati dal Fabbrico. Impegno importante per il San Felice che arriva dalla incredibile vittoria per 7-0 sull’Argentana e che dovrà provare a dare continuità, contando sul grande entusiasmo creatosi nell’ambiente, nel match in programma contro il Castenaso che è invece reduce da una brutta sconfitta per 5-1 in casa della capolista Corticella.

Match da non sbagliare poi per la Vignolese che ospiterà la Copparese, penultima in classifica con 5 punti. La decima giornata inizia domani con l’anticipo delle 15,00 tra Sant’Agostino e Masi Torello Voghiera. Le altre gare in programma domenica alle 14,30 saranno Anzolavino-Corticella, Argentana-Granamica e Vadese Sole Luna-Medicina Fossatone.