Calcio, Eccellenza: domani il Citta torna in casa per sfidare il Corticella

Di nuovo in campo domani il Cittadella Vis Modena che affronterà la seconda gara del triangolare valido per la Promozione in Serie D. Dopo aver perso per 3-1 in casa del Fya Riccione, i modenesi torneranno tra le mura amiche per ospitare il Corticella, vincente nel Girone B, che si trova ora a tre punti avendo battuto i romagnoli nella prima gara disputata. Se domani il Citta dovesse vincere, si troverebbero tutte e tre le squadre a tre punti e si deciderebbe tutto nel mini girone di ritorno. Il match è in programma per le 16.30 al campo Allegretti di San Damaso dove i modenesi hanno giocato per tutta la stagione.