Sassuolo, Dionisi: "Berardi non verrà a Napoli"

Mister Dionisi ha parlato in conferenza alla vigilia di Napoli-Sassuolo: “Il Napoli è favorito, sarà bello e stimolante affrontarlo. Sulla carta noi siamo sfavoriti, ma vogliamo stravolgere la carta. Loro, come tutti, devono giocare per trovare condizione e linee di passaggio anche se hanno cambiato poco. Domani dovremo difendere da squadra e dovremo prenderci delle responsabilità perché andremo lì per cercare di fare la partita, non per chiuderci”.

“Il Napoli ha un potenziale offensivo tra i più importanti del campionato. Dobbiamo avere la mente libera, riconoscerci e fare risultato. Berardi si è allenato con la squadra in settimana, ma abbiamo valutato di non convocarlo vista la condizione. Sarà sicuramente disponibile alla prossima al cento per cento”.