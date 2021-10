Brutta sconfitta per il Castelvetro nella trasferta bolognese contro il Medicina Fossatone. I padroni di casa calano un poker a cui i ragazzi di Cattani non riescono a controbattere. A sbloccare il risultato è Selleri al 32’ al termine di un bel contropiede dei giallorossi. Il primo tempo termina sull’1-0 con il Castelvetro che non trova la compattezza giusta per arrivare al gol. Nella ripresa partono meglio gli ospiti, ma al 54’, su palla inattiva Ferretti aumenta il vantaggio. I modenesi provano a sbilanciarsi in avanti per recuperare il risultato, ma si fanno sorprendere al 75’ con Pugni e solo tre minuti più tardi arriva anche il quarto gol firmato da Malo che non lascia scampo al Castelvetro.