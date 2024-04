Modena, ufficiale Pierpaolo Bisoli alla guida dei canarini nel finale di stagione

Nel pomeriggio di ieri, domenica 14 aprile, è arrivata l'ufficialità del nuovo allenatore del Modena, si tratta di Pierpaolo Bisoli, ex allenatore di Cesena, Padova e Bologna tra le tante nella sua carriera quasi ventennale, l'ultima formazione allenata è stato il Sudtirol dove è stato esonerato a dicembre 2023 in seguito al piazzamento in zona playoff della scorsa stagione.

Di seguito il comunicato della società: "Pierpaolo Bisoli è ufficialmente il 104° allenatore della storia del Modena, il 3° da quando la famiglia Rivetti è proprietaria del club. Il tecnico di Porretta Terme, 57 anni, risolte le pratiche burocratiche con F.C. Sudtirol, ha firmato il contratto che lo legherà ai gialloblù sino al 30 giugno 2025. Nel pomeriggio ha diretto la prima seduta al campo Zelocchi dello stadio Alberto Braglia".

"Il presidente Carlo Rivetti e tutta la Società danno a Bisoli il benvenuto nella famiglia gialloblù, augurandogli un buon lavoro. Info. Nelle prossime ore il Modena F.C. comunicherà i componenti dello staff tecnico e il giorno della conferenza stampa di presentazione e pre Ascoli-Modena."

