Modena, Primavera: Paolo Mandelli è il nuovo allenatore

Vuole puntare in alto anche con la Primavera3 il Modena che ha “riportato a casa” Paolo Mandelli in qualità di allenatore della formazione giovanile. A 21 anni dalla sua ultima partita in maglia gialloblù, Mandelli torna da allenatore. Da calciatore aveva giocato la sua ultima gara in maglia gialloblù il 6 maggio 2001, quando gli uomini di De Biasi sbancarono Brescello con una rete di Ginestra. Dopo 15 anni passati alla Primavera del Sassuolo, vincendo anche il torneo di Viareggio nel 2017, Mandelli ha passato due anni al Chievo Verona e nella scorsa stagione alla Spal: “Arrivo dalla mia ultima esperienza a Ferrara – commenta Mandelli- dove mi sono trovato molto bene, sono contento di tornare a casa, questa ormai da 25 anni è diventata la mia città. Mi auguro di poter fare qualcosa di bello, e farlo qui sarebbe davvero il massimo”.

Un ritorno atteso oltre vent’anni: “Ho giocato qui cinque anni e certe cose non scadono mai, mi sono sempre sentito un po’ parte di questo ambiente, adesso ci torno volentieri ed ho trovato un Modena molto famigliare e altrettanto professionale. Obiettivi? Quello principale è far crescere e formare più calciatori possibili, sperando che un giorno possano vestire i colori gialloblù”. La squadra si radunerà il 27 luglio, da questa stagione la Primavera 3 si allenerà alla Polisportiva Madonnina e giocherà le gare casalinghe a Bomporto.