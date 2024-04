Modena - Bari 1-1 | Un pari stagionale

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Il palo nega al Modena il ritorno alla vittoria. Al Braglia i gialloblù non vanno oltre al pari, il 14° di questa stagione: Pucino risponde al calcio di rigore di Palumbo.

La cronaca

In avvio Palumbo sporca subito i guanti di Brenno con una conclusione potente da fuori, il Bari risponde con Sibilli, controlla Seculin. Nel primo parziale succede poco altro, il Modena fa la partita ma fatica ad andare al tiro, si va a riposo sullo 0-0.

Al 3’ della ripresa Manconi conlude a distanza ravvicinata sull’assist di Magnino e Vicari respinge con il braccio: il Var richiama Bonacina ed è rigore, dagli undici metri Palumbo è glaciale e spiazza Brenno per l’1-0. Il Bari pareggia al 17’ con uno schema su corner, con Pucino che conclude di prima intenzione dal limite dell’area e batte Seculin. Ospiti poco dopo vicini al sorpasso, grande iniziativa di Colangiuli che poi calcia alto. L’ultima occasione della partita è del Modena: cross di Ponsi per Strizzolo che svetta e incorna, a dirgli di no è il palo.

MODENA-BARI

MODENA: Seculin; Riccio, Zaro, Pergreffi (33’ st Battistella); Ponsi, Magnino, Palumbo (16’ st Tremolada), Santoro, Corrado (1’ st Cotali); Manconi (16’ st Gliozzi), Abiuso (25’ st Strizzolo).

BARI: Brenno; Pucino, Di Cesare, Vicari, Ricci; Maita (40’ st Edjouma), Benali, Lulic; Sibilli (1’ st Aramu); Morachioli (33’ st Bellomo), Puscas (1’ st Colangiuli; 40’ st Diaw).

ARBITRO: Bonacina di Bergamo.

AMMONITI: 23’ pt Sibilli (B), 11’ st Manconi (M), 33’ st Pergreffi (M), 36’ st Ponsi (M), 50’ st Cotali (M).