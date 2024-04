Pistoiese esclusa dalla serie D, cambia la classifica e sorride al Carpi

Il Carpi un po' più vicino al ritorno in serie C. Mancava solo il comunicato ufficiale della Lega Dilettanti. È arrivato puntuale questo pomeriggio, protocollato col n.121. La Pistoiese è stata esclusa dalla serie D dopo la seconda mancata presentazione, con conseguente annullamento di tutte le gare disputate fin qui.

Se ne avvantaggia decisamente il Carpi, cui vengono tolti complessivamente 4 punti (pareggio al Melani contro gli arancioni ancora al gran completo, e vittoria al Cabassi nel ritorno, non senza patemi). Va però peggio al Ravenna, che si ritrova con sei punti in meno in classifica, avendo vinto entrambe le gare contro i toscani.

Pertanto, a tre gare dal termine il Carpi comanda la classifica con 4 lunghezze sui giallorossi, il doppio di prima. Completamente stravolta la classifica, il caso Pistoiese ha decisamente falsato il torneo.

Tuttavia se è una pessima notizia per gli appassionati (la Pistoiese, l'"Olandesina" per la sua meravigliosa casacca arancione, ha fatto pure un'apparizione in serie A, nell'80/81), al contrario fa gongolare i tifosi carpigiani: ai biancorossi ora per tornare in serie C basterebbero due successi nelle ultime tre gare in calendario. Domenica al Cabassi col Forlì, il 28 ad Imola ed il 5 maggio in casa col Certaldo. Sarebbe in teoria possibile anche festeggiare la promozione domenica, ma solo in un caso, ovvero il successo sul Forlì combinato con un'improbabile passo falso dei ravennati al "Benelli" col Certaldo.

Questa la classifica aggiornata: Carpi 61 Ravenna 57 Corticella 53 Lentigione 52 Forlì 49 V San Marino 48 Prato 44 Aglianese Sangiuliano e Fanfulla 41 Imolese 39 S.Angelo L. 37 Sammaurese e Progresso 31 Borgo S.Donnino 24 Certaldo 21 Mezzolara 18.Carpi