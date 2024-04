Modena - Catanzaro in anticipo serale al Braglia, Bianco: "Diamo tutto"

Questa sera allo stadio Braglia (ore 20.30) si gioca Modena-Catanzaro, gara della 14^ giornata di ritorno. Nella conferenza pre gara Paolo Bianco ha incontrato i rappresentanti dei media nella sala stampa dello stadio Alberto Braglia di Modena.

Dopo le parole rassicuratrici del presidente Carlo Rivetti e dopo una settimana di silenzio, Paolo Bianco torna sulla questione dell'insulto al microfono di TvQui: “Chiedo scusa a tutti coloro che si sono sentiti offesi dall’espressione fuori luogo che ho pronunciato dopo la partita con il Bari. Quando si commette un errore bisogna avere l’intelligenza di chiedere scusa: io lo faccio per chi si è sentito offeso”.

Il Modena è in crisi di risultati, nonostante il buon gioco mostrato: "Possiamo e dobbiamo fare ancora di più. A Terni abbiamo creato tante occasioni, in alcuni casi le abbiamo sfruttate male e in altri è stato davvaero bravo il loro portiere. Quel tipo di prestazione deve darci forza e consapevolezza: questi ragazzi meritano di chiudere questo campionato nello stesso modo in cui lo hanno iniziato. E a Terni, avevamo davanti un avversario che, appena una settimana prima, al minuto 80, era sull’uno a uno in casa della Sampdoria”, ha commentato Bianco

Per il mister canarino quella con il Catanzaro sarà "una gara molta tattica e immagino bella da vedere". Aggiunge: "Il Catanzaro è una squadra che ha un’identità chiarissima, gioca un calcio che è uno dei migliori della categoria, è allenata da un tecnico che ha fatto benissimo in tante piazze. I 13 punti distacco tra noi e loro pesano, ma la differenza è segnata dal differente numero di vittorie: noi abbiamo raccolto troppi pareggi, anche in quelle gare nelle quali avremmo meritato sicuramente di più. Infatti, se guardiamo il numero delle sconfitte, loro ne hanno persa una in più di noi, quindi sono stati molto più bravi nel vincere anche quelle partite in equilibrio, ciò che più è mancato alla nostra squadra. Comunque, arrivati a questo punto, è inutile rileggere il passato. Bisogna avere un solo obiettivo: chiudere la stagione al massimo, dando tutto”.

I convocati

Sono 23 i convocati di Paolo Bianco per Modena-Catanzaro. Restano indisponibili. Cristian Cauz (affaticamento muscolare polpaccio destro), Mario Gargiulo (recupero agonistico post intervento chirurgico al piede sinistro); Fabio Gerli (intervento chirurgico tendine d’Achille destro), Gabriele Guarino (recupero agonistico infortunio muscolare coscia destra), Filippo Vandelli (lombalgia).

Saranno della partita: Riccardo Gagno (26), Tommaso Leonardi (31), Andrea Seculin (12), Niccolò Corrado (91), Matteo Cotali (29), Shady Oukhadda (99), Antonio Pergreffi (4), Fabio Ponsi (3), Alessandro Riccio (27), Giovanni Zaro (19), Thomas Battistella (23), Kleis Bozhanaj (30), Edoardo Duca (7), Luca Magnino (6), Lukas Mondele (42), Antonio Palumbo (5), Simone Santoro (8), Luca Tremolada (10), Fabio Abiuso (90), Lorenzo Di Stefano (73), Ettore Gliozzi (9), Jacopo Manconi (17), Luca Strizzolo (32).