Sassuolo-Milan, neroverdi alla ricerca del colpaccio contro i rossoneri in ampio turnover

È stato doloroso il pareggio sul campo della Salernitana, un risultato che toglie sicurezze e punti ad una squadra che deve risalire la classifica e lo ha ribadito mister Ballardini nella conferenza stampa di oggi: "Sul campo abbiamo fatto di più della Salernitana, meritavamo di vincere, ma se non abbiamo vinto è solo perché non siamo stati così bravi per portare a casa la vittoria, bisogna che tutti noi si sia più bravi e se abbiamo pareggiato non credo che sia per una decisione sbagliata, bisognava fare meglio durante la partita, potevamo essere ancora più bravi".

Invece sul Milan allenatore dice che: "Se il Sassuolo fa una buona partita se la gioca anche contro il Milan. Certamente è una partita importante ma non parlerei di svolta. Noi abbiamo una situazione che bisogna che siamo molto più bravi rispetto a quanto fatto sin qui. Mi fermerei qui. Penso che quando incontri una squadra come il Milan o le altre big che hanno tre partite in una settimana è comunque un piccolo vantaggio ma il Milan ha 26-27 giocatori ma sono tutti da Milan, quindi anche chi ha giocato meno, sono giocatori sui quali il Milan ha investito e certamente saranno bravi. Sarà una partita difficile domani, incontreremo un Milan che ha giocato giovedì e tornerà a giocare giovedì, e farà la sua partita ma noi faremo la nostra"

Per quanto riguarda la situazione indisponibili, oltre al lungodegente Berardi si aggiunge anche Castillejo, fermato preventivamente per un dolore al collaterale destro, e Pedersen ancora fermo per la schiena.

Da parte rossonera l'allenatore Stefano Pioli ha intenzione di optare per un ampio turnover, tra i titolari in campo solo Maignan, Tomori al rientro da una squalifica e Loftus-Cheek. Cambiano quindi i terzini dove partiranno titolari Florenzi e Terracciano (la prima titolarità in rossonero), Adli e Musah in mediana, sulle ali Okafor e Chukwueze e di punta Jovic. Una qualità diffusa tra uomini che generalmente siedono in panchina che non fa altro che confermare le parole di mister Ballardini sulla complessità di questa sfida.

Le probabili formazioni:

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Doig; Thorstvedt, Boloca; Defrel, Bajrami, Laurienté; Pinamonti. All.: Ballardini.

Infortunati: Berardi, Pedersen, Castielljo.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Kjaer, Tomori, Terracciano; Adli, Musah; Chukwueze, Loftus-Cheek, Okafor; Jovic. All. Pioli.

Infortunati: Pobega, Kalulu.