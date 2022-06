Sassuolo, Presidente Serie A Casini in visita al Mapei Football Center

Visita gradita in casa Sassuolo dove questa mattina il Presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini è stato ospitato al Mapei Football Center dove si è trattenuto per visitare la struttura con l’A.D. Giovanni Carnevali. Come riporta il sito ufficiale del Sassuolo calcio “L’incontro è servito per far conoscere da vicino una realtà come quella del Sassuolo Calcio e per condividere le strategie e le sfide che si prospettano nel futuro di Lega Serie A. Prima di pranzo il Presidente Casini ha anche avuto l’occasione per visitare l’intera struttura del Mapei Football Center complimentando poi per il progetto neroverde, sia a livello tecnico che impiantistico-strutturale”.