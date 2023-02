Lecce - Sassuolo, probabili formazioni | Laurientè squalificato, Berardi ce la fa

Dopo la bella, anche se sfortunata, partita contro il Napoli, il Sassuolo andrà ad affrontare il Lecce con l’obiettivo di raggiungere i pugliesi in classifica, essendo distanti solo tre punti. Si giocherà nell’anticipo del sabato sera con fischio d’inizio alle 20.45.

QUI LECCE - Baroni dovrà fare a meno dello squalificatosi Di Francesco, oltre agli infortunati Umtiti, Pongracic e Dermaku. Difesa a quattro con Gendrey e Gallo sulle fasce, mentre a centrocampo ci sarà Hjulmand affiancato da Gonzalez e Blin. Tridente d’attacco formato da Strefezza, Ceesay e Banda

QUI SASSUOLO - Ancora out Toljan, ma Dionisi perde anche Laurientè per squalifica. Torna Berardi in attacco insieme a Pinamonti punta centrale e Bajrami. Centrocampo affidato a Frattesi, Lopez e Henrique, mentre in difesa ancora spazio a Erlic e Tressoldi, con Zortea e Rogerio sulle fasce.

PROBABILI FORMAZIONI

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Tuia, Gallo; Gonzalez, Hjulmand, Blin; Strefezza, Ceesay, Banda.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Zortea, Erlic, Tressoldi, Rogerio; Frattesi, Lopez, Henrique; Berardi, Pinamonti, Bajrami.