Lucchese - Modena, probabili formazioni | Rientra Gerli, Silvestri al centro della difesa

Il Modena arriva da primo della classe a Lucca per un match importantissimo in cui non si può sbagliare per non rischiare di rovinare quanto fatto fino ad ora. Tesser non avrà grandi problemi di formazione, con i soli assenti Marotta e Bonfanti; finalmente, anzi, avrà l’imbarazzo della scelta, anche in attacco dove Ogunseye e Longo sperano in una maglia da titolare, ma a loro sarà preferito Minesso. Sulla trequarti pronti Tremolada e Mosti, mentre a centrocampo rientra Gerli dopo la squalifica insieme a Scarsella e Armellino. Sulle fasce i soliti Ciofani e Azzi, mentre al centro della difesa dovrebbe esserci Silvestri dal primo minuto insieme a capitan Pergreffi. Nella Lucchese tanti assenti: sono infortunati Papini, Ricchi e l’ex Fedato mentre Brandi è squalificato. Bachini e Bellich saranno al certo della difesa affiancati da Corsinelli e Nannini. A centrocampo Minala completerà il reparto insieme a Frigerio e Collodel. L’ex canarino Belloni sulla trequarti sarà alle spalle di Semprini e Ubaldi.

PROBABILI FORMAZIONI

LUCCHESE (4-3-1-2): Coletta; Corsinelli, Bachini, Bellich, Nannini; Frigerio, Minala, Collodel; Belloni; Semprini, Ubaldi.

MODENA (4-3-2-1): Gagno; Ciofani, Silvestri, Pergreffi, Azzi; Scarsella, Gerli, Armellino; Tremolada, Mosti; Minesso.