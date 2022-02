Sassuolo - Roma, probabili formazioni | Di nuovo tanti assenti per Dionisi

Due squadre deluse dopo la settimana di Coppa Italia si affronteranno domani alle 18 al ‘Mapei Stadium’: il Sassuolo, reduce dalla sconfitta in casa della Juventus subita giovedì sera, affronterà la Roma, eliminata dalla competizione martedì per mano dell’Inter. La voglia di riscatto dunque sarà importante da entrambe le parti, dato che anche in campionato l’ultima giornata non è stata positiva per i neroverdi che hanno perso malamente contro la Sampdoria e i giallorossi hanno ottenuto solo un pareggio contro il Genoa.

QUI SASSUOLO - Tornano i problemi di infermeria per Dionisi che dovrà rinunciare ai soliti Obiang, Romagna, Djuricic e Toljan, a cui si aggiungono Ayhan, Scamacca e Raspadori. Possibile un cambio di modulo quindi con il tridente formato da Berardi, Defrel e Traorè, autore di un gol strepitoso contro la Juventus in Coppa Italia. A centrocampo Lopez sarà affiancato da Frattesi ed Henrique, mentre la difesa sarà come sempre a quattro, con Muldur e Kyriakopoulos sulle fasce e la coppia Chiriches-Ferrari al centro.

QUI ROMA - Zaniolo è assente per squalifica e Ibanez è infortunato, quindi non saranno del match. Al centro dell’attacco potrebbe rientrare Abraham, supportato dall’ex Pellegrini, Mkhitaryan e El Shaarawy. Il centrocampo sarà composto da Oliveira e Cristante, mentre in difesa Mancini e Smallino saranno affiancati da Karsdorp e Maitland-Niles.

PROBABILI FORMAZIONI

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos; Frattesi, Lopez, Henrique; Berardi, Defrel, Traorè.

ROMA (4-2-3-1): Patricio; Karsdorp, Mancini, Smalling, Maitland-Niles; Oliveria, Cristante; Mkhitaryan, Pellegrini, El Shaarawy; Abraham.