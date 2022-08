Modena - Frosinone, probabili formazioni | Dubbio Azzi, sulla trequarti confermato Minesso

Manca pochissimo al ritorno ufficiale del Modena in Serie B. Domani sera alle 20,45 i canarini scenderanno in campo contro il Frosinone, squadra che ha un passato recente molto importante e che è tra le candidate a fare bene in campionato. Al ‘Braglia’ sarà comunque festa grande per celebrare questo nuovo inizio.

QUI MODENA - Sarà assente Coppolaro per squalifica, mentre Tremolada e Bonfanti non sono ancora al meglio. La formazione dovrebbe essere la fotocopia di quella vista contro il Sassuolo in Coppa Italia, con l’incognita di Azzi che potrebbe essere tenuto a riposo a causa delle insistenti voci di mercato. Nel caso sulla fascia sinistra è pronto Renzetti. Mosti sarà invece alle spalle delle due punte Falcinelli e Diaw. Al centro della difesa confermati Pergreffi e Silvestri, mentre sulla destra ci sarà Oukhadda. A centrocampo Gargiulo, Gerli e Armellino.

QUI FROSINONE - Assente solo Kujabi che è ancora in attesa della cittadinanza italiana per essere tesserato. Grosso potrebbe riproporre la stessa formazione vista contro il Monza, con la possibilità di cambiare in corsa tra il 4-2-3-1 e il 4-3-3. L’unica differenza potrebbe essere in attacco dove l’ex Garritano è preferito a Haoudi.

PROBABILI FORMAZIONI

MODENA (4-3-1-2): Gagno; Oukhadda, Silvestri, Pergreffi, Azzi; Gargiulo, Gerli, Armellino; Mosti; Falcinelli, Diaw.

FROSINONE (4-2-3-1): Turati; Oyono, Lucioni, Szyminski, Cotali; Boloca, Kone; Rohden, Caso, Garritano; Moro.