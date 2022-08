Sassuolo, Dionisi: "Si apre un nuovo libro, sta a noi decidere come iniziarlo"

Mister Dionisi ha parlato a due giorni dall'esordio in campionato in casa della Juventus: "Dopo la prima col Modena è bene rigiocare, certo che rigiocare contro la Juve sarà ancora più difficile, ma sappiamo che le dobbiamo affrontare tutte e sarà uno stimolo per riscattarci dopo lunedì sera e confermarci rispetto alla penultima partita giocata a Torino. Ci interessa fare bene come approccio e atteggiamento. Tante squadre sono ancora un po’ in rodaggio, anche quelle che hanno cambiato poco col mercato".

"Affrontare la Juve alla prima riserva delle insidie che più avanti sono ci sono ma ce ne saranno altre. Pinamonti sta bene, si è sempre allenato, gli manca solo la partita. Sono contento del suo arrivo e ha una buona condizione. Dobbiamo essere più equilibrati in campo e non nascondo che ci stiamo lavorando. Anche le motivazioni fanno tanto nelle prestazioni, se mancano si fa male con tante squadre. Si apre un nuovo libro lunedì - ha concluso Dionisi -, non mi piace vivere di ricordi e sta a noi decidere come iniziare".