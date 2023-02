Reggina - Modena, probabili formazioni | Grave emergenza per mister Tesser

Squadra in casa

Squadra in casa Reggina

Domani alle 14 appuntamento al Granillo di Reggio Calabria per un’altra partita molto delicata. Il Modena è in piena emergenza e la Reggina arriva da quattro sconfitte consecutive, perciò il clima sarà piuttosto teso.

QUI REGGINA - Assente un giocatore fondamentale a centrocampo, ovvero lo squalificato Fabbian, che sarà molto probabilmente sostituito da Crisetig. In difesa assenti anche Camporese e Gagliolo, quindi spazio a Cionek e Terranova. Per il resto la formazione sarà sostanzialmente la stessa vista in casa del Cittadella, dal momento che la panchina dei granata è piuttosto corta.

QUI MODENA - Assenti per infortunio Battistella, Diaw, Ferrarini, Cittadini e Ionita, squalificato Oukhadda e assenti per influenza Poli e Armellino. Grave emergenza quindi per Tesser che dovrà ridisegnare il centrocampo, pensando anche alla partita infrasettimanale di mercoledì contro l’Ascoli.

PROBABILI FORMAZIONI

REGGINA (4-3-3): Contini; Pierozzi, Cionek, Terranova, Di Chiara; Crisetig, Majer, Hernani; Canotto, Ménez, Rivas.

MODENA (4-3-2-1): Gagno; Coppolaro, Silvestri, Pergreffi, Ponsi; Magnino, Gerli, Duca; Tremolada, Falcinelli; Strizzolo.