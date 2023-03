Sassuolo - Cremonese, probabili formazioni | Out Berardi, rientra Laurientè

Questa sera alle 18.30 è in programma il penultimo match della giornata di Serie che vedrà il Sassuolo ospitare al ‘Mapei Stadium’ la Cremonese ultima in classifica insieme alla Sampdoria.

QUI SASSUOLO - Ancora fermo Berardi, ma rientra dalla squalifica Laurientè. La difesa dovrebbe essere confermata rispetto alle ultime uscite, mentre in mediana se la giocheranno per una maglia Lopez e Obiang per fare coppia con Frattesi. Davanti a tutti Defrel dovrebbe averla spuntata su Pinamonti e alle sue spalle ci saranno Bajrami, Henrique e Laurientè.

QUI CREMONESE - Solo un assente per squalifica per Ballardini, ovvero Ferrari. Il resto della rosa è a disposizione del mister che adotterà il 3-4-3 con Bianchetti, l’ex Chiriches e Vasquez in difesa, in mediana Benassi e Pickel affiancati da Sernicola e Valeri. Il tridente d’attacco sarà invece formato da Afena-Gyan, Tsadjout e Okereke.

PROBABILI FORMAZIONI

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Zortea, Erlic, Tressoldi, Rogerio; Frattesi, Obiang; Bajrami, Henrique, Laurientè; Defrel.

CREMONESE (3-4-3): Carnesecchi; Bianchetti, Chiriches, Vasquez; Sernicola, Benassi, Pickel, Valeri; Afena-Gyan, Tsadjout, Okereke.