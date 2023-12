Sassuolo - Genoa, probabili formazioni | Rientra Tressoldi, ancora out Vina

Squadra in casa

Squadra in casa Sassuolo

Anticipo del venerdì per i neroverdi che domani alle 18.30 ospiteranno il Genoa per cercare di tornare alla vittoria e passare un Natale sereno. In entrambe le formazioni c’è un ballottaggio, ma sono tante le conferme.

QUI SASSUOLO - Rientra Tressoldi dalla squalifica, ma in difesa rimane il ballottaggio con Ferrari che sembra essere comunque preferito. Assente Vina che sarà ancora sostituito da Pedersen sulla sinistra, con Toljan a destra. Mediana fissa con Boloca ed Henrique, nessuna variazione in attacco rispetto all’ultima uscita.

QUI GENOA - Ancora fuori per infortunio Messias e Retegui. Mister Gilardino dovrebbe confermare la difesa, mentre a centrocampo Haps cerca di insidiare Vasquez che sembra al momento in vantaggio. In mediana Badelj affiancato da Frendrup e Malinovskyi alle spalle di Gudmundsson ed Ekuban.

PROBABILI FORMAZIONI

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Pedersen; Henrique, Boloca; Berardi, Thorstvedt, Laurienté; Pinamonti

GENOA (3-5-2): Martinez; De Winter, Bani, Dragusin; Sabelli, Frendrup, Badelj, Malinovskyi, Vasquez; Gudmundsson, Ekuban.