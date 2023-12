Certaldo - Carpi 1 - 3 | Tre reti dei biancorossi per tenere il passo delle prime

Vittoria "doveva" essere e vittoria è stata. Il Carpi passa d'autorità sul campo del Certaldo e tiene il passo delle prime, tutte vittoriose, compreso il Ravenna capolista che passa ad Imola ben oltre il 90'. Il 2023 si chiude con un successo esterno e col Carpi in zona playoff a sei punti dalla capolista, con gli stessi punti dello scorso anno, 30. Nel ritorno vietato sbagliare, a cominciare dalla trasferta di Prato del 7 gennaio.



La partita - Al 18' il Carpi dice 33, come i gol segnati in campionato. D'Orsi imbecca alla perfezione Sall, lanciato davanti al portiere, non sbaglia e sblocca in risultato. Brivido nel finale di tempo, con Lorenzi che deve intervenire in un paio di cricostanze.Nella ripresa subito rigore per il Carpi. Fallo del portiere di casa Bruni sul solito Sall, stavolta innescato da Saporetti. Rigore che lo stesso Saporetti si incarica di battere. Due a zero al 4'. Il tris è servito al 9', ci pensa Forapani direttamente su calcio piazzato. La gara di fatto si chiude qui, anche se il Certaldo generosamente prova ad andare oltre i suoi attuali limiti, cogliendo un palo con Gozzerini al 24'. Lo stesso Gozzerini accorcia le distanze al 35' ma nel finale il Carpi non rischia nulla e porta a casa i tre punti desiderati. Adesso la sosta prima di un girone di ritorno in cui bisognerà necessariamente accelerare. I jolly (leggasi 4 sconfitte brucianti), il Carpi forse se li è giocati già tutti.