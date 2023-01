Sassuolo - Lazio, probabili formazioni | Out Consigli e Pinamonti, si rivede Pegolo

Squadra in casa

Squadra in casa Sassuolo

Torna in campo domani il Sassuolo per cercare di invertire la rotta di sconfitte pericolose. Al ‘Mapei Stadium’ arriva la Lazio per il lunch match di giornata.

QUI SASSUOLO - Problemi per Dionisi che oltre a Lopez e Muldur, perde anche Consigli e Pinamonti, entrambi usciti infortunati dall’ultimo match. In porta ci sarà quindi Pegolo, mentre in attacco sarà Alvarez a prendere il posto al centro del tridente con Berardi e Laurientè.

QUI LAZIO - Lazzari squalificato, è rientrato invece Casale che ha smaltito l’influenza e sarà in difensa insieme a Romagnoli, con Hysaj e Marusic sulle fasce. A centrocampo Cataldi sarà affiancato da Milinkovic-Savic e Luis Alberto. Tridente offensivo importante con Anderson, Immobile e Zaccagni.

PROBABILI FORMAZIONI

SASSUOLO (4-3-3): Pegolo; Toljan, Erlic, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Lopez, Traorè; Berardi, Alvarez, Laurientè.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Hysaj, Casale, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Anderson, Immobile, Zaccagni.