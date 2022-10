Promozione, Girone C: primi punti per la Quarantolese, vittoria del San Felice

Arriva la prima vittoria e porta i primi punti in campionato alla Quarantolese che nella sesta giornata ha vinto in casa per 2-0 contro la Vadese Sole Luna: a segno sono andati Mambrini al 28’ e Cavicchioli al 38’. Vittoria casalinga anche per la Virtus Camposanto, sempre per 2-0, contro il Fossolo con le reti di El Madi al 14’ e di Tecku al 50’. Due reti a zero anche per il San Felice che ha vinto in trasferta sul campo del Trebbo grazie alle reti di Roccato al 24’ e di Ndrejai all’82’.

Pareggio a reti inviolate per la CDR Mutina che prosegue nella striscia di risultati positivi con lo 0-0 ottenuto nell'unico derby di giornata contro l'Atletic SPM, mentre il Castelnuovo ha perso in casa per 0-2 contro il Porretta, a segno con Gogliormella su rigore al 10’ e Adeyemi al 90’. Nell’anticipo del sabato il Cavezzo aveva perso in casa contro l’X Martiri per 0-1 con la rete di Protti al 37’. Suglia latri campi lo Zola Predosa ha vinto per 1-0 contro l’MSP e il Faro ha vinto per 3-0 contro il Casumaro.