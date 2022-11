Promozione, Girone C: torna alla vittoria la CDR, pari tra Castelnuovo e San Felice

Girone C

Promozione Emilia Romagna Girone C

Solo un gol segnato nei tre derby tra le modenesi del Girone C di Promozione. A segnarlo è stato Ligabue della CDR che è tornato alla vittoria sul campo della Virtus Camposanto. Reti inviolate invece tra Castelnuovo e San Felice, così come tra Cavezzo e Atletico SPM. Sconfitta invece la Quarantolese sul campo del Faro Coop per 2-0 con un autogol al 49’ e una rete di Pasquali al 73’.

Ora gli orange si sono riportati in quarta posizione raggiungendo il Trebbo sconfitto dalla capolista Zola Predosa. Rimane al terzo posto il San Felice, mentre il Castelnuovo rimane fuori dalla zona play off. Ancora a centro classifica la Virtus Camposanto e appena fuori dai play out l’Atletico SPM. Inguaiate invece Cavezzo e Quarantolese, rispettivamente terzultimo e penultima.