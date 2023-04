Ravenna - Carpi 1 - 3 | È un tris che vale una stagione

Tra Carpi e Ravenna gare mai banali e tutt'altro che scontate. Non ha fatto eccezione neanche quella di oggi al "Benelli" della città romagnola, con il Carpi che si vendica dei giallorossi con un 1-3 che pareggia i conti con lo scivolone (2-4) patito a dicembre al "Cabassi" e fa il bis con lo 0-3 di un anno fa. Stavolta il Carpi veste pure gli scomodi panni del guastafeste, vista la ricorrenza dei 110 anni del glorioso club bizantino. Con questi tre punti la squadra di Contini si aggiudica questo "spareggio" per il terzo posto, toccando quota 58, staccando lo stesso Ravenna (55), mantenendo a distanza il Corticella (54) che appaia il Forte Querceta. Basterà battere i riccionesi dello United fra sette giorni al "Cabassi" per entrare nei playoff, sono necessari invece quattro punti (quindi almeno un pari a Corticella nell'ultimo match) per essere certi del terzo posto e di giocare in casa la semifinale playoff.

Risultato giusto, che premia l'audacia dei biancorossi, la capacità di limitare al massimo l'attacco ravennate, e di sopperire in corso d'opera anche a due infortuni che hanno costretto Contini ad "inventarsi" inedite posizioni per diversi elementi. Il tutto mescolato col cinismo di Cicarevic (abile ad approfittare al 35' di uno sciagurato retropassaggio di Capece), alla freddezza del montenegrino dal dischetto (ancora lui per l'1-2), fino al classico gol dell'ex (Boccaccini) che ha fatto capire ai ravennati che non sarebbe stata una domenica facile. Unica sbavatura dei biancorossi l'ingenuità di Olivieri su Luciani, che ha dato la possibilità alla squadra di Gadda di pareggiare i conti (su rigore). Menzione speciale per Balducci, portiere giovanissimo ma in possesso di ottimi numeri, che ha salvato la sua porta sull'1-1 con un ottimo intervento su Guidone per poi non perdere mai la calma nella caldissima ripresa, quando il Ravenna, senza rendersi granchè pericoloso, ha cercato di riaprire i giochi. E poco c'è mancato che nel finale Sall arrotondasse il punteggio. Finisce 1-3, con tre punti che pesano in chiave playoff e decretano la rivincita dei biancorossi, al sesto risultato utile di fila, per un finale di stagione che solo un mese fa sembrava un'eresia sperare.