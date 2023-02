Reggina - Modena, le pagelle | Duca e Ponsi sovrastati

Squadra in casa

Squadra in casa Reggina

Ecco le pagelle di Reggina-Modena 2-1:

REGGINA (4-3-3): Colombi 6; Pierozzi 7, Cionek 6.5, Terranova 6.5, Di Chiara 6.5 (93’ Liotti s.v.); Majer 7, Crisetig 6.5, Hernani 7; Menez 7.5 (73′ Cicerelli s.v.), Strelec 7 (66′ Gori s.v.), Rivas 6.5 (66′ Canotto s.v.).

MODENA (4-3-2-1): Gagno 6; Coppolaro 5.5, Silvestri 6, Pergreffi 6, Ponsi 5 (88′ Renzetti s.v.); Magnino 6.5, Gerli 5 (86′ Panada s.v.), Duca 5 (73′ Mosti 6); Tremolada 7 (73′ Giovannini 6), Falcinelli 7 (73′ Bonfanti 6); Strizzolo 6.5.

PEGGIORI TODAY

PONSI 5 - Errori su entrambi i gol della Reggina e pochissima spinta in fase offensiva. Dopo alcune buone prestazioni, oggi sembra in difficoltà.

DUCA 5 - Troppo leggero per la categoria, viene buttato nella mischia in una partita che si preannunciava molto complessa per le assenze dei compagni e fa troppo poco.