Reggina - Modena 2 - 1 | Trasferta amara al 'Granillo'

Sconfitta per il Modena al ‘Granillo’ di Reggio Calabria dove la partita comincia con grande difficoltà specialmente a causa degli assenti e della qualità della squadra di casa che deve ritrovare punti pesanti. Dopo lo svantaggio iniziale i canarini riescono a reagire, poi dopo il secondo gol subentra anche un po’ di sfortuna e Strizzolo colpisce anche una traversa.

IL MATCH - Prova a giocarsela il Modena nonostante le difficoltà di formazione e i primi venti minuti sono equilibrati, con la Reggina che colpisce un palo con Hernani, ma era comunque fuorigioco. Poi serve il miglior Gagno per parare prima a terra con le mani e poi veloce a spazzare via coi piedi al limite dell’area anticipando un avversario. I canarini si fanno vedere con alcune buone combinazioni tra Tremolada e Falcinelli, ma non si trova mai lo specchio della porta. Al 26’ arriva il vantaggio dei padroni di casa con Pierozzi che prova un rasoterra che mette a sedere Duca, trova una deviazione leggera di Ponsi ad un passo da Gagno che viene messo fuori causa e il pallone entra in rete. Si complica terribilmente quindi la partita dei canarini che faticano a farsi vedere in avanti e che rischiano sempre di lasciare troppo spazio agli avversari. Ma a togliere le castagne dal fuoco ci pensa chi ha qualità: Diego Falcinelli al 39’ serve Tremolada che dal vertice destro dell’area fa partire un gran tiro che si infila sul primo palo ed è di nuovo parità, anche grazie ad un errore dell’ex canarino Colombi. Nella ripresa il Modena entra in campo troppo timidamente e gli amaranto ne approfittano spingendo e trovando il raddoppio al 59’ quando Menez calcia dal limite trovando la respinta di Gagno, il pallone sbatte contro Ponsi che non si oppone e serve Strelec a due metri dalla porta completamente solo e veloce nel ribadire in rete. Rischia tantissimo la squadra di Tesser al 69’ quando Di Chiara calcia una bella punizione sul secondo palo e Terranova di testa sovrasta Ponsi sfiorando il secondo palo. E’ un momento di difficoltà ora per il Modena. Bellissima giocata di Magnino poi al 70’ quando con un tocco in verticale taglia la difesa e libera Strizzolo al tiro, ma questa volta Colombi si supera e para. Traversa di Strizzolo all’84’ dopo una bella girata di testa su cross di Mosti.

REGGINA (4-3-3): Colombi; Pierozzi, Cionek, Terranova, Di Chiara (93’ Liotti); Majer, Crisetig, Hernani; Menez (73′ Cicerelli), Strelec (66′ Gori), Rivas (66′ Canotto). A disp.: Contini, Lagonigro, Loiacono, Bouah, Galabinov, Lombardi, Gagliolo, Bondo. All.: Inzaghi

MODENA (4-3-2-1): Gagno; Coppolaro, Silvestri, Pergreffi, Ponsi (88′ Renzetti); Magnino, Gerli (86′ Panada), Duca (73′ Mosti); Tremolada (73′ Giovannini), Falcinelli (73′ Bonfanti); Strizzolo. A disp.: Seculin, De Maio, Mordini. All.: Tesser

ARBITRO: sig. Sacchi di Macerata

RETI: 26′ Pierozzi, 39′ Tremolada, 59′ Strelec

NOTE: ammoniti Duca, Silvestri, Pierozzi, Ponsi, Coppolaro.