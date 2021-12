Rolo - Cittadella Vis Modena 3 - 2 | Seconda sconfitta in campionato per la capolista

Perde il Cittadella, per la seconda volta in questa stagione, e lo fa in casa di una diretta concorrente che fino a poco tempo fa era in testa alla classifica, il Rolo. A passare in vantaggio sono stati proprio i reggiani al 3’ sbloccando subito il risultato con Fiocchi che realizza da distanza ravvicinata al termine di una bella azione corale sulla sinistra. Reagisce la squadra modenese che ha subito due buone occasioni con Napoli e Trombetta, ma prima Grigoli para, poi la palla termina fuori. La squadra di Salmi continua a spingere e il gol arriva al 22’ con Binini che ruba palla sulla trequarti, entra in area e la mette alle spalle di Grigoli con un bel rasoterra.

Torna però in vantaggio la squadra di casa al 33’ con Cremaschi che calcia da fuori e sfrutta una traiettoria strana che prende il pallone sul terreno bagnato per battere Chiossi. Il primo tempo termina con il Cittadella in avanti alla ricerca del pareggio. Nella ripresa parte ancora all’arrembaggio il CItta, ma nel momento di maggior pressing arriva il terzo gol del Rolo con Fiocchi che al 74’ segna la doppietta personale arrivando a pochi passi da Chiossi che non può fare niente sul tiro dell’attaccante. Ancora a testa bassa i modenesi cercano di recuperare ora il doppio svantaggio, ma riescono solo ad accorciare le distanze al 92’ quando ormai è troppo tardi con Napoli che batte il portiere della sua ex squadra.