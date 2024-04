Sammaurese-Carpi 0-3 | Il Carpi vola, la Serie C è più vicina

Un grande Carpi asfalta la Sammaurese sotto il peso di tre gol e mette le mani sulla serie C dopo la seconda mancata presentazione della Pistoiese, destinata all'esclusione. Il Carpi si ritroverà quindi a +4 sul Ravenna, visto l'annullamento di tutti i match degli arancioni, battuti entrambe le volte dal Ravenna.

Partita odierna a senso unico, lo 0-3 finale è lo specchio fedele della differenza dei valori in campo, con la Sammaurese priva pure di diversi titolari. Dopo una ventina di minuti

Saporetti in versione assist man depone sulla cabeza di Arrondini un assist perfetto per lo 0-1 dell'"airone". Non è finita. Al 25' bel lancio di Tcheuna per lo stesso Arrondini, tocco di prima per Cortesi che indovina una rasoiata di sinistro che incoccia il palo basso e termina in gol. Nella ripresa ci prova due volte Saporetti (bravo il porriere di casa a negare il tris), lo 0-3 arriva già prima del quarto d'ora con un'azione da manuale, assist di Arrondini per Tcheuna che scarica il destro sotto la traversa. Gara bella e chiusa, il resto è solo accademia per l'esultanza dei tanti tifosi al seguito.

Domenica al Cabassi arriva il Forlì per un match che vale mezza serie C.