SanMichelese - Colorno 0 - 2 | Seconda sconfitta per i biancoverdi, passa la capolista

Seconda sconfitta consecutiva, dopo quella contro la Piccardo Traversetolo, per la SanMichelese al termine di una partita difficile e contraddistinta da un vento pungente e freddo contro la capolista Colorno. Al 23’ è Malivojevic, servito da un filtrante di Ghirardi, che allarga di piatto e mette la sfera alle spalle di Bianculli. La SanMichelese non oppone troppa resistenza e non riesce a reagire; poi il Colorno costruisce ancora una grande occasione con Martinez che a tu per tu con Bianculli tira forte, ma il portiere è bravo a parare. Nel secondo tempo Altinier trova il raddoppio all’89’ su assist di Malivojevic: il sul tiro di punta sorprende il portiere sul primo palo.