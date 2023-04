Sasso Marconi - Modenese 0 - 2 | Tre punti d'oro per continuare a sperare

Squadra in casa

Squadra in casa Sasso Marconi

Importantissima vittoria quella conquistata dalla Modenese sul campo del Sasso Marconi, grazie alle reti siglate da Capasso e Borghi. Il primo tempo si gioca a ritmi molto blandi con la pioggia che aumenta e il pallone schizza. La prima occasione capita sui piedi di Depietri che calcia alto. Alla mezz’ora di gioco, i padroni di casa vanno in vantaggio ma per l’assistente è fuorigioco e il gol di Zanfi viene annullato. Sul finale, grossa occasione per Tardini che trova l’angolino basso, ma è bravo Celeste a respingere.

Nel secondo tempo, dopo numerose sostituzioni, Capasso si invola da solo in contropiede e segna la rete del vantaggio. Gli ospiti reagiscono andando vicini al pareggio con Michelucci, ma il tiro è di poco a lato. Nel finale, una bella azione personale di Longu smarca Borghi che insacca il raddoppio. Finisce 2-0 per la Modenese, una vittoria di estrema importanza.