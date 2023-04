Real Formigine - Castelvetro 1 - 1 | Pari e patta dopo un derby giocato a viso aperto

All’ultimo respiro il Castelvetro agguanta il pareggio sul campo di un ottimo Real Formigine. Partita combattuta con squadre che giocano a viso aperto e cercano di superarsi senza troppi rischi. Al 18’ Caselli calcia dal limite una punizione quasi perfetta, risposta impeccabile di Avgul che devia in angolo. Al 35’ Notari riceve palla dal limite e calcia fuori di un niente.

Sul capovolgimento di fronte Hoxha si invola sulla sinistra e passa a Negri che spara alto. Secondo tempo più frizzante con il Castelvetro che si procura la palla del vantaggio con Nanetti che scarta due difensori e spara dal limite, Cornia devia miracolosamente sulla traversa e Bocedi insacca. Per il guardalinee è fuorigioco ed i meriti passano tutti al portiere di casa.

Al 63’ e’ il Real Formigine che passa in vantaggio grazie ad un infortunio difensivo del Castelvetro: Massari calcia in area addosso al compagno Operato che rimane a terra, il rimpallo favorisce Iattici che colpisce il palo, la palla ritorna sui piedi di Hoxha che insacca. Il Castelvetro non ci sta e prova con tutta la propria forza di pareggiare anche se con una certa sterilità offensiva, mentre il Real Formigine aspetta e riparte in contropiede.

In uno di questi è Negri che da sinistra impegna Avgul in angolo. Al 93’ Caselli Matteo si fa espellere per doppia ammonizione dopo un intervento su Pigozzi. Negli ultimi minuti il Castelvetro si procura alcuni calci da fermo e si rende pericoloso con i suoi difensori. Al 93’ e’ Mandreoli ad avere la palla del pareggio ma manca l’aggancio. Un minuto dopo su cross da sinistra di Marconi tutti ciccano la palla tranne Massari che da solo dall’altra parte dell’area insacca senza problemi. Finale teso con l’espulsione di mister Sarnelli e di altri componenti la panchina.