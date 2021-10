Sassuolo - Empoli 1 - 2 | Neroverdi spreconi si fanno raggiungere e sorpassare nei minuti finali

Occasione sprecata dal Sassuolo che gioca una buona partita ma sprecano troppe occasioni dopo essere passati in vantaggio; ne approfitta l'Empoli che nei minuti finali segna due reti e ribalta il risultato.

IL MATCH - Partita aperta e vivace tra Sassuolo ed Empoli che con grande agonismo cercano di farsi pericolosi senza riuscirci però nei primi minuti di gioco. Le occasioni infatti non arrivano mai ad impensierire i portieri fino al 26’ quando Pinamonti calcia bene tutto solo ricevendo una palla lunga, ma Consigli devia sul palo; il gol sarebbe stato comunque annullato per fuorigioco dell’attaccante. Sembra più determinato l’Empoli nella prima mezzora di gioco, con i neroverdi che spesso rischiano di farsi sorprendere e che, dall’altra parte, sono troppo imprecisi e non arrivano con la solita facilità al tiro. Si fanno vedere gli uomini di Dionisi al 32’ quando Traorè scende sulla sinistra e arriva a crossare al centro dell’area dove Berardi viene però anticipato da un difensore. Erroraccio poi di Traorè al 36’ che viene servito da una bellissima verticalizzazione di Berardi che lo libera a tu per tu con Vicario, ma si fa poi ipnotizzare dal portiere in uscita. E’ un buon momento ora per il Sassuolo che sembra aver trovato la chiave per aprire la difesa toscana. Bel tiro dal limite di Lopez al 42’ che finisce di pochissimo sopra all’incrocio dei pali. Solo un minuto più tardi lo stesso centrocampista ruba un pallone nella propria metà campo e fa partire sulla sinistra Frattesi che scende fino al limite dell’area e serve Traorè in posizione defilata: l’attaccante calcia sul secondo palo con una sorta di pallonetto-cross che viene deviato da Tonelli e batte Vicario. Parte bene il Sassuolo nella ripresa, ma dopo pochi minuti l’Empoli torna in campo con la grinta dell’inizio della partita e al 50’ Ferrari deve spazzare via di testa un pallone sulla linea di porta calciato da Handerson. Bella occasione per Traorè che calcia dal limite al 53’ e manda di pochissimo a lato. E’ il 59’ quando Lopez fa un numero alla Boga ma sulla destra, dribbla un difensore e crossa per Scamacca che solo, al centro dell’area, calcia male e colpisce Tonelli. Incredibile al 74’ quando Henrique appena entrato arriva sul fondo e crossa al centro dell’area dove Defrel per pochissimi centimetri non arriva sul pallone in scivolata a Vicario battuto. Il Sassuolo è in sicurezza in questo finale in cui non rischia nulla e crea tanto, ma all’82’ Chiriches atterra Cutrone in area ed è rigore: sul dischetto va Pinamonti che calcia forte centrale a mezza altezza e non sbaglia. Al 92' ribalta il risultato Zurkowski che calcia e colpisce la traversa, ma la palla rimbalza dentro alla linea di porta e il gol, impossibile da vedere ad occhio nudo, viene assegnato.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan (85’ Harroui), Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos; Frattesi (85’ Muldur), Lopez, Traore (71' Boga); Berardi, Scamacca (62' Defrel), Raspadori (71' Matheus Henrique). A disp.: Pegolo, Goldaniga, Peluso, Rogerio, Magnanelli. All.: Alessio Dionisi

EMPOLI (4-3-2-1): Vicario; Stojanovic, Tonelli, Viti, Marchizza (81’ Parisi); Haas (87’ Zurkowski), Stulac (81’ Asllani), Bandinelli (62' Cutrone); Henderson, Di Francesco (87’ Romagnoli); Pinamonti. A disp.: Ujkani, Mancuso, Bajrami, La Mantia, Fiamozzi, Luperto, Ismajli. All.: Aurelio Andrezzoli

ARBITRO: sig. Massimi di Termoli

RETI: 44' Tonelli (aut.), 83’ Pinamonti (rig.), 92' Zurkowski

NOTE: ammoniti Scamacca, Raspadori, Stojanovic, Defrel, Lopez.