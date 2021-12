Serie A femminile, Sassuolo - Juventus 0 - 2 | Doppietta di Girelli, lo scontro al vertice va alla capolista

Escono sconfitte dalla sfida al vertice le neroverdi di Piovani che, in casa, subiscono due reti dalla Juventus e scendono a -6 in classifica. La gara è equilibrata nella prima parte, con le ospiti che si fanno aggressive al 21’ quando colpiscono un palo con Girelli in sforbiciata. Le occasioni poi si alternano, ma in nessun caso diventano veramente pericolose fino al termine del primo tempo. Nella ripresa le due squadre partono forte, entrambe determinate a portare a casa la posta intera, ma al 58’ sono le bianconere a sbloccare il risultato con Girelli che di testa insacca un crossa di Nilden.

Solo due minuti più tardi passa per i piedi di Parisi l’occasione più ghiotta per pareggiare, ma Aprile si supera e para. Nel momento migliore delle neroverdi arriva però il raddoppio delle ospiti che chiudono la partita, ancora con Girelli di testa che questa volta incorna un corner dalla destra e regala con la sua doppietta la vittoria alla capolista che rimane così a punteggio pieno, mentre le neroverdi rischiano di essere riprese dal Milan che giocherà domani e dista solo due punti in classifica.