Sassuolo - Milan 3-3 | Risultato pirotecnico al Mapei Stadium, punto importantissimo per i neroverdi

Pareggio emozionante al Mapei Stadium, è 3 a 3 tra Sassuolo e Milan, un punto d'oro per i ragazzi di mister Ballardini in chiave salvezza anche se ci sono dei rimpianti perché i gol potevano essere di più anche se il Milan ha meritato il pareggio nel finale.

Parte fortissimo il Sassuolo che sblocca subito il risultato grazie a Pinamonti che viene lasciato colpevolmente solo in area dalla difesa del Milan sul cross di Volpato che dribbla Thiaw e serve Thorsvedt che la tocca e il pallone finisce sui piedi del numero 9. Nonostante l'infortunio di Toljan che porta all'ingresso di Ruan Tressoldi, al 10' arriva già il raddoppio firmato da Laurienté: tocco di Thorsvedt per l'ala che salta Florenzi e davanti a Sportiello prima lo centra ma poi sulla respinta non sbaglia. I rossoneri allora si scuotono e al 17' trovano il gol con Chukwueze ma era in fuorigioco di un niente in partenza sul lancio di Leao che tre minuti più tardi trova il gol con una grandissima giocata individuale dove salta Tressoldi ed Erlic per poi battere Consigli. Continua per tutto il resto del primo tempo la pressione del Milan mentre il Sassuolo può solo colpire in contropiede, nel recupero è decisivo Consigli per mantenere i suoi in vantaggio.

Nella ripresa il Milan di nuovo parte a rilento e allora ne approfitta il Sassuolo al 53' per calare il tris, ancora con Laurienté che sembra totalmente rinato, ben servito da Defrel. Al 57' i neroverdi avrebbero una clamorosa occasione per il quarto gol in contropiede ma Laurienté gestisce male il pallone, due minuti più tardi accorcia ancora le distanze il Milan in contropiede con Jovic che trova il tap-in dopo un tiro respinto di Leao. Al 63' segna ancora Chukwueze ma è ancora in fuorigioco di pochi centimetri, se non millimetri. Dopo una fase di possesso prolungato rossonero compie un miracolo Consigli che salva su Pulisic che tira un rigore in movimento su un cross rasoterra dalla fascia sinistra. Nel finale guerra di nervi con il Sassuolo che resiste fino al 96' agli assalti del Milan nonostante i rossoneri avessero inserito numerose forze fresche e giocatori di altissima qualità.

Sassuolo - Milan 3 a 3 (2 a 1)

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan (9′pt Tressoldi), Erlic, Ferrari, Viti; Obiang, Boloca (31'st Racic); Volpato (1'st Defrel), Thorsvedt (17'st Matheus Enrique) , Laurienté (31'st Ceide); Pinamonti. A disp.: Pegolo, Cragno, Missori, Mulattieri, Bajrami, Kumbulla, Lipani, Doig. All.: Ballardini.

Milan (4-2-3-1): Sportiello; Florenzi, Kjaer (10'st Gabbia), Thiaw, Hernandez; Adli (37'st Okafor), Musah (10'st Reijnders); Chukwueze (20'st Pulisic), Loftus-Cheek (10'st Giroud), Leao; Jovic. A disp.: Nava, Raveyre, Calabria, Bennacer, Tomori, Terracciano, Gabbia, Zeroli. All.: Pioli.

Arbitro: Massa di Imperia, assistenti Mondin e Vecchi. 4° ufficiale Prontera, VAR Guida e Chiffi.

Reti: 4′pt Pinamonti (S), 10′pt e 8'st Laurienté (S), 20′pt Leao (M), 14'st Jovic (M), 39'st Okafor (M).

Note: 3' e 5' di recupero. Ammoniti Ferrari, Pinamonti e Tressoldi nel Sassuolo e Thiaw nel Milan.