Serie A femminile, Sassuolo - Pomigliano 4 - 2 | Le neroverdi si rialzano subito

Torna la vittoria in casa neroverde e la capolista Juventus rimane a tre punti. Le ragazze del Sassuolo hanno sconfitto per 4-2 Pomigliano soffrendo un po’. A passare in vantaggio sono state proprio le padrone di casa che al 14’ vanno in rete con Brignoli e al 28’ raddoppiano già con Clelland. Ad inizio ripresa le ospiti scendono in campo con più determinazione e al 52’ accorciano le distanze con Cox, trovando poi il pareggio al 56’ con Luik. Tutto da rifare per le ragazze di Piovani che riescono a riprendersi la partita al 78’ grazie al rigore trasformato da Dubcova e la chiudono poi definitivamente all’87’ con Cantore che sigla il poker neroverde.