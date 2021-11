Virtus Camposanto - Atletico SPM 2 - 0 | Xhoxha para un rigore all'80'

Vince la Virtus Camposanto che si porta in zona Play Off battendo per 2-0 l’Atletico SMP, risucchiato dalla zona rossa della classifica. Partono forte i padroni di casa che cercano con troppa fretta il vantaggio e commettono imprecisioni davanti alla porta. Gli ospiti impegnano un paio di volte Xhoxha nel finale di primo tempo e si va negli spogliatoi sullo 0-0. Il vantaggio per il Camposanto arriva al 52’ quando Manfredini salta la marcatura e calcia sul secondo palo battendo Darca.

Reagiscono allora i ragazzi dell’Atletico SPM che chiamano ancora in causa Xhoxha per una grande parata. Poi all’80’ Pignatti atterra Sammarco in area ed è rigore per gli ospiti: si supera ancora Xhoxha che para il penalty calciato da Lotti. Assalto della squadra di Santini nel finale, ma al 92’ a chiudere la partita sono i padroni di casa con Davordzie che salta in velocità il difensore e il portiere in uscita e la mette in rete.