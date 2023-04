Sassuolo - Torino 1 - 1, le pagelle | Bene Ferrari, Tressoldi da rivedere

Ecco le pagelle di Sassuolo-Torino 1-1:

Consigli 6, Toljan 6, Tressoldi 5,5, Ferrari 7 Rogerio 6, Frattesi 6, Lopez 6,5, Henrique 6 (Harroui s.v.), Berardi 6,5 (Bajrami 6), Pinamonti 6,5 (Defrel s.v.) Laurientè 6,5.

MIGLIORI TODAY

FERRARI 7 - almeno mezzo voto in più per il clamoroso e decisivo salvataggio su Radonjic. Prestazione all' altezza, sempre attento al centro della difesa

LOPEZ 6,5 - il "pilota" del centrocampo ha fatto la sua parte, ed aveva pure recuperato il pallone del due a zero vanificato dal VAR

PINAMONTI 6,5 - Citazione per il gol che possa essere di buon auspicio per un finale di stagione all'altezza delle aspettative del club

PEGGIORI TODAY

TRESSOLDI 5,5 - Aveva un cliente difficile come Sanabria e purtroppo per il Sassuolo se lo è "dimenticato" nell'azione del pari granata. Succede.