Eccellenza, Girone A: ecco i primi verdetti

Arrivano i primi verdetti dal campionato di Eccellenza: il Borgo San Donnino, con una partita da recuperare, è matematicamente promosso in Serie D dopo la vittoria di ieri per 1-0 sul campo dell’Anzolavino che invece ha ricevuto il verdetto opposto, ovvero è matematicamente retrocesso. Stessa sorte anche per il Campagnola che ha pareggiato nello scontro diretto con l’Arcetana, ancora aggrappata alla lontana speranza dei play out.

Attualmente infatti si giocherebbe solamente uno spareggio salvezza, tra Boretto e Modenese: il primo uscito con un pareggio dal campo della Virtus Castelfranco e la seconda con una bella vittoria sul campo del Sasso Marconi. La Vignolese sarebbe attualmente salva avendo otto punti di distacco dall’Arcetana quartultima: i rossoverdi ieri hanno perso in casa contro La Pieve Nonantola che dopo un girone di ritorno disastroso ha conquistato un discreta tranquillità.

E’ salito al secondo posto il Cittadella vincendo proprio lo scontro diretto con l’Agazzanese che ora è indietro di un punto, ma in lizza per i play off sono rimaste da sole: la Virtus pareggiando ha detto addio alla possibilità di recuperare sei punti in tre partite dopo una prima parte di campionato da capolista indiscussa.

Il Real Formigine è stato raggiunto al quinto posto dal Colorno: ieri di verdeblù hanno pareggiato per 1-1 contro il Castelvetro, mentre i gialloverdi si sono imposti in casa sul Castellana Fontana che mantiene comunque ancora qualche piccola speranza di agguantare i play out. E’ ormai salva la Fidentina dopo la vittoria per 2-0 sul Rolo. Si porta in buona posizione per la salvezza diretta anche il Nibbiano&Valtidone che ha vinto per 3-0 contro la Piccardo Traversetolo.