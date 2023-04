Modena - Cittadella 0 - 0, le pagelle | Bene Falcinelli e Renzetti

Squadra in casa

Squadra in casa Modena

Ecco le pagelle di Modena-Cittadella 0-0:

MODENA (4-3-2-1): Gagno 6.5; Oukhadda 6.5, Silvestri 6, Pergreffi 6, Renzetti 6.5 (81′ Ponsi s.v.); Magnino 6, Gerli 6, Armellino 6.5 (81′ Duca s.v.); Tremolada 6.5 (72′ Giovannini s.v.), Falcinelli 6.5; Strizzolo 6.5 (66′ Diaw 6).

CITTADELLA (4-3-1-2): Kastrati 7; Salvi 6, Perticone 6.5, Frare 6, Giraudo 6; Vita 6 (66′ Asencio s.v.), Branca 6 (66′ Pavan s.v.), Mastrantonio 6 (59′ Carriero 6); Crociata 6.5; Maistrello 6 (80′ Lores Varela s.v.), Antonucci 6 (80′ Magrassi s.v.).

MIGLIORI TODAY

RENZETTI 6.5 - Partita di grande sacrificio in fase difensiva. Lo si vede meno in fase di spinta, ma la sua esperienza si fa sempre notare.

FALCINELLI 6.5 - E’ come sempre in tutti i punti del campo ed è sempre a suo agio, sia nel fare giocate di qualità in avanti, sia nel recuperare palle dietro.