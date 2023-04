Vignolese - La Pieve Nonantola 0 - 2 | Derby ai granata, rossoverdi ancora in bilico

Squadra in casa

Squadra in casa Vignolese

Torna alla vittoria La Pieve Nonantola che si riporta in posizione tranquilla e rimette un po’ in difficoltà la Vignolese dopo il derby modenese di giornata. I rossoverdi sono attualmente salvi, ma dovranno ancora attendere per festeggiare.

Il primo tempo è molto equilibrato e nessuno vuole sbagliare per non trovarsi nei guai. Nella ripresa il copione rimane lo stesso, ma al 77’ è Bojardi a trovare il vantaggio per i granata che poi raddoppiano al 90’ con Ferrari e chiudono il match.