Virtus Castelfranco - Boretto 1 - 1 | Svanisce il sogno play off

La Virtus Castelfranco si allontana sempre più dalla possibilità di disputare i play off. Questo pomeriggio con il Boretto, impegnato nella lotta per la salvezza, è venuto fuori solo un pareggio. Primo tempo non facile per i biancogialli, che provano a pungere ma non riescono a sopraffare la difesa ospite. Al 24′ il Borretto è più bravo a capitalizzare con Fanti, che timbra la rete dello 0-1.

Tuttavia, la truppa di mister Fontana non demorde e continua a spingere in avanti. Nel secondo tempo i biancogialli aumentano la densità di palleggio nella metà campo avversaria rendendosi sempre più insidiosi. A pochi minuti dal fischio finale, l’arbitro concede il tiro dagli undici metri: Lippo concretizza e ristabilisce il risultato.